Danas mečevi u grupama A, B, C i D

Podgorica, (MINA) – Utakmicama drugog kola u grupama A, B, C i D danas će biti nastavljeno takmičenje u fudbalskoj Ligi šampiona.

U 18 sati i 45 minuta Viktorija Plzen će ugostiti milanski Inter, dok će u Lisabonu rivali biti Sporting i Totenhem.

Za 21 sat zakazani su dueli:

Grupa A

Liverpul – Ajaks

Grupa B

Bajer Leverkuzen – Atletiko Madrid

Porto – Klub Briž

Grupa C

Bajern Minhen – Barselona

Grupa D

Marsej – Ajntraht (21.00)

Mečevi u grupama E, F, G i H na programu su sjutra.

