Damjanović osvojila bronzanu medalju na SP

Podgorica, (MINA) – Crnogorska karatistkinja Jovana Damjanović osvojila je bronzanu medalju na Svjetskom prvenstvu za kadete, juniore i mlađe seniore u Konji.

Kadetkinja Omladinca savladala je danas u meču za treće mjesto u kategoriji do 54 kilograma Njemicu Aleksandru Volf 6:1.

Damjanović je u četvrtak na startu takmičenja pobijedila Italijanku Siriju Lućani 4:0, dok je u drugom kolu poražena od Maise Ksantini iz Tunisa 2:0, koja je plasmanom u finale povukla u repasaž.

U repasažu kadetkinja Omladinca eliminisala je Korinu Klarić iz Hrvatske 4:1, Dou El Mačuut iz Maroka 1:0 i Lajal Aljarah iz Jordana 3:0.

Ksantini je šampionat završila sa srebrnom medaljom, nakon što je u finalnom meču izgubila od Turkinje Buse Kilic.

Za bronzano odličje danas će se boriti i junior Ognjen Bjelajac, dok će u finalu nastupiti Emre Saljiu.

Muški kadetsko- juniorski tim, u sastavu Benjamin Aljošević, Aleksa Janjić i Ajsel Geršević, nastup na šampionatu završio je u prvom krugu takmičenja.

Za izvođenje kate kaku šo dobili su 23,2 boda i zauzeli peto mjesto.

