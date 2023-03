Dabl-dabl Vučevića u porazu Čikaga

Podgorica, (MINA) – Crnogorski košarkaš Nikola Vučević ostvario je dabl-dabl u porazu Čikaga od Sakramenta 117:114, u jutros odigranom meču NBA lige.

Vučević je meč završio sa 20 poena, a imao je i 14 skokova.

Pobjednika duela odlučila je trojka Derona Foksa u posljednjoj sekundi utakmice.

Foks je bio najefikasniji sa 32 poena, Malik Monk je dodao 19, dok je Domantas Sabonis je zabilježio drugi uzastopni tripl-dabl – 14 koševa, 17 skokova i 10 asistencija.

U ekipi Čikaga istakli su se Demar Derozan sa 33 i Zek Levin sa 25 koševa.

Zvanični šampion, Golden Stejt, izgubio je deveti put zaredom u gostima, u Los Anđelesu bolji su bili Klipersi 134:126.

Klipersi se su do pobjede vodili Kavai Lenard sa 30 i Pol Džordž sa 24, dok je Ivica Zubac ubacio 19 poena.

U ekipi Golden Stejta najbolji je bio Stef Kari sa 50 koševa.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Klivlend – Filadelfija 109:118

Majami – Memfis 138:119

Hjuston – Los Anđeles Lejkers 114:110

Minesota – Boston 102:104

San Antonio – Dalas 128:137

