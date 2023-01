Dabl-dabl Vučevića u pobjedi Čikaga

Podgorica, (MINA) – Crnogorski košarkaš Nikola Vučević ostvario je dabl-dabl u pobjedi Čikaga protiv Orlanda 128:109, u jutros odigranom meču NBA lige.

Vučević je meč završio sa 26 poena i 13 skokova, a imao je i šest asistencija i jednu ukradenu loptu.

U pobjedničkoj ekipi istakli su se i Demar Derozan i Zak Lavin sa po 32 poena.

Dalas, bez povrijeđenoh Luke Dončića, poražen je na gostovanju Juti 108:100, dok je Džoel Embid sa 47 poena i 18 skokova vodio Filadelfiju do pobjede protiv Denvera 126:119.

Jokić je meč završio sa 24 poena.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Detroit – Hjuston 114:117

Atlanta – Los Anđeles Klipers 113:120

Minesota – Sakramento 117:110

Nju Orleans – Vašington 103:113

San Antonio – Finiks 118:128

Boston – Los Anđeles Lejkers 125:121

Portland – Toronto 105:123

