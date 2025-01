Dabl-dabl Vučevića

Podgorica, (MINA) – Crnogorski košarkaš Nikola Vučević ostvario je dabl-dabl u porazu Čikaga od Filadelfije 109:97, u jutros odigranom meču NBA lige.

Vučević je meč završio 22 poena, 12 skokova, četiri asistencije i tri blokade.

Efikasniji od njega u ekipi Čikaga bio je samo Zek Lavin sa 25 koševa.

Filadelfiju je do pobjede vodio Tajriz Maksi sa 31 poenom.

Poraz je upisao i Denver u gostima od Minesote 133:104 i prekinuo seriju od četiri uzastopne pobjede.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Entoni Edvards sa 34, dok je Džulijus Rendl ubacio 21 poen.

U ekipi Denvera bolji od ostalih bili su Džamal Majer sa 25 i Nikola Jokić, koji je pored 20 poena, imao i 11 asistencija.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Dalas – Boston 107:122, Bruklin – Majami 97:106, Šarlot – Nju Orleans 123:92,

Orlando – Detroit 121:113, Atlanta – Toronto 94:117, Klivlend – Hjuston 131:135,

Njujork – Sakramento 143:120, Memfis – Juta 125:103, Golden Stejt – Los Anđeles Lejkers 108:118, Finiks – Vašington 119:109 i Los Anđeles Klipers – Milvoki 127:117.

