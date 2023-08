Čučković završio igračku karijeru

Podgorica, (MINA) – Dugogodišnji crnogorski vaterpolo reprezentativac Uroš Čučković saopštio je danas da završava igračku karijeru.

Čučković je odluku da se povuče donio u 33. godini, a u karijeri nastupao je za Primorac, Partizan, Eger i Marsej.

U kapici sa crnogorskim grbom debitovao je 2014. godine.

Odigrao je 192 utakmice u reprezentaciji i postigao 87 golova.

Osvojio je evropsku bronzu 2020, a nastupao na Olimpijskim igrama u Rio de Žaneiru i Tokiju.

“Za mene je igranje vaterpola značilo igranje za reprezentaciju. Predstavljati svoju zemlju na najvećim svjetskim takmičenjima nešto je što me je uvijek motivisalo da se bavim vaterpolom”, kazao je Čučković u izjavi za sajt Vaterpolo plivačkog saveza.

On je naglasio da će period igranja za reprezentaciju najvise pamtiti po tom osjećaju pripadnosti timu i nesebičnom davanju sebe za ostvarivanje zajedničkog cilja.

“Taj osjećaj me je pratio kroz cijelu reprezentativnu karijeru. Zbog toga i ne žalim previše zbog nekih neuspjeha”, rekao je Čučković.

On je naglasio da će pamtiti dva učešća na Olimpijskim igrama i dvije pobjede nad Hrvatskom, u utakmici za bronzu na Evropskom šampionatu u Budimpešti i u utakmici osmine finala posljednjeg Svjetskog prvenstva.

“Prvu pamtim jer je pokazala kvalitet tadašnje generacije, a žao mi je što nas je korona spriječila da nastavimo u tom ritmu. Druga utakmica protiv Hrvatske je, nadam se, nagovjestila kvalitet ove ekipe koja može dosta u budućnosti. Vjerujem da će momci znati to da njeguju”, rekao je Čučković.

On je najavio da će ostati u vaterpolu i biti trener u Marseju.

“Od septembra počinjem da radim kao trener u razvojnim kategorijama Marseja. To je poziv za koji se spremam već duže vrijeme i za koji vjerujem da će mi odgovarati”, zaključio je Čučković.

