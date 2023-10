Crvena zvezda ubjedljiva, poraz Partizana u Tel Avivu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Crvene zvezde ostvarili su ubjedljivu pobjedu, dok je Partizan upisao poraz na startu nove sezone Evrolige.

Crvena zvezda je večeras u Beogradu savladala Asvel 94:73.

Crnogorski reprezentativac Marko Simonović trijumf je doprinio sa 14 poena.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Šabaz Nejpir sa 21 poenom, Rokas Giedraitis je upisao 17, dok je Nemanja Nedović meč završio sa 12 koševa.

Partizan je u Tel Avivu izgubio od Makabija 96:81.

Izraelski tim do pobjede vodio je Lorenco Braun sa 22 poena i osam asistencija.

Kod Partizana bolji od ostalih bio je Aleksa Avramović sa 24 poena.

Barselona je bila bolja od Anadolu Efesa 91:74, Bajern je u njemačkom derbiju nadigrao Albu 80:68, dok je Žalgiris u Bolonji slavio protiv Virtusa 82:79.

