Crvena zvezda i Dinamo pobjedom završili nastup u Ligi šampiona

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Liverpula, Barselone, Arsenala, Intera, Atletiko Madrida, Bajer Leverkuzena, Lila i Aston Vile izborili su direktan plasman u osminu finala Lige evropskih šampiona.

Mjesto među 16 najboljih, kroz dvomeče šesnaestine finala, pokušaće da izbore Atalanta, Borusija Dortmund, Real Madrid, Bajern Minhen, Milan, PSV, PSŽ, Benfika, Monako, Brest, Fejenord, Juventus, Seltik, Mančester siti, Sporting Lisabon i Klub Briž.

Eliminisani su Dinamo Zagreb, Štutgart, Šahtjor, Bolonja, Crvena zvezda, Šturm, Sparta Prag, Lajpcig, Đirona, Salcburg, Slovan i Jang Bojs.

Na utakmicama posljednjeg kola grupne faze postignuti su sljedeći rezultati:

Aston Vila – Seltik 4:2, Barselona – Atalanta 2:2, Bajer Leverkuzen – Sparta Prag 2:0, Bajern Minhen – Slovan Bratislava 3:1, Borusija Dortmund – Šahtjor 3:1, Brest – Real Madrid 0:3, Dinamo Zagreb – Milan 2:1, Đirona – Arsenal 1:2, Inter – Monako 3:0, Juventus – Benfika 0:2, Lil – Fejenord 6:1, Mančester siti – Klub Briž 3:1, PSV – Liverpul 3:2, Salcburg – Atletiko Madrid 1:4, Sporting Lisabon – Bolonja 1:1, Šturm Grac – Lajpcig 1:0, Štutgart – PSŽ 1:4, Jang Bojs – Crvena zvezda 0:1.

