Crnogotrske rukometašice sjutra sa Senegalom

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Geteborgu protiv Senegala, utakmicu drugog kola Glavne runde Svjetskog prvenstva.

Obje selekcije na startu druge faze šampionata upisale su poraze.

Crna Gora je izgubila od Hrvatske 26:25, dok je od Senegala ubjedljivo bolja bila Mađarska 30:20.

Senegal nema šansi za četvrtfinale, ali je pobjedom protiv Kine i remijem protiv Hrvatske izborio glavnu rundu.

Srednji bek, Matea Pletikosić, kazala je da crnogorsku reprezentaciju čeka specifičan protivnik.

“Vidjeli smo da su igrale dobro i protiv Hrvatske, ali i protiv Švedske. Fokus mora biti na odbrani, da postižemo lakše golove nego da se mučimo sa njima tokom naših napada. Fizički su jake, a igraju dobro odbranu”, kazala je Pletikosić.

Ona je naglasila da treba da se fokusiraju samo na prvi meč koji slijedi, a ne da razmišljaju o tome šta i kako dalje.

“Najvažnije je da pobijedimo na sljedećoj utakmici”, kazala je Pletikosić.

Prema riječima lijevog beka Jelene Despotović, Senegal je borbena ekipa, sastavljena od fizički krupnih i jakih rukometašica.

“Sigurno nam neće biti lako, moraćemo od početka da se fokusiramo na to da naša odbrana bude što bolja, da probamo da izbjegnemo duele šest na šest sa njima u napadu i da probamo da postignemo što više lakih golova”, rekla je Despotović.

Subotnji duel Senegala i Crne Gore počeće u 15 sati i 30 minuta.

