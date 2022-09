Crnogorskim vaterpolistima sedmo mjesto

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore kao sedmoplasirana završila je nastup na Evropskom prvenstvu za igrače do 19 godina u Podgorici.

Crnogorski vaterpolisti savladali su danas u meču za sedmo mjesto selekciju Njemačke 13:12 (4:2, 6:3, 2:5: i 1:2).

Izabranici selektora Milana Ćitovića na polovini meča imali su prednost od pet golova, ali su u nastavku dozvolili rivali da se vrati u meč i polovinom posljednje četvrtine izjednači (12:12).

Pobjednika duela odlučio je David Stevović minut i po prije kraja meča.

Crnogorsku selekciju do pobjede vodili su Matija Sladović sa četiri i David Stevović sa tri gola, Petar Vujošević je postigao dva, a po jedan Vladan Vukičević, Milan Nikaljević, Marko Bošković i Lazar Vukičević.

U njemačkoj selekciji najbolji je bio Aleks Sekulić sa pet, dok je dva gola manje postigao Tili Hofman.

Crna Gora je šampionat završila sa četiri pobjede i tri poraza.

U grupi savladala je Francusku i Tursku, a izgubila od Mađarske.

Slavila je u osmini finala protiv Gruzije, nakon čega su uslijedili porazi od Španije u četvrtfinalu i Hrvatske u razigravanju za plasman od petog do osmog mjesta.

Za peto mjesto igraće Hrvatska i Italija (16.00), dok će osvajača bronzane medalje odlučiti duel Mađarske i Grčke (17.30).

Za titulu prvaka, u 19 sati, boriće se Srbija i Španija.

