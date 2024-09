Crnogorskim vaterpolistima evropsko srebro

Podgorica, (MINA) – Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore sa srebrnim odličjem završila je nastup na Evropskom prvenstvu za igrače do 19 godina.

Crnogorski vaterpolisti poraženi su večeras u Burgasu, u finalnom meču, nakon slabijeg izvođenja peteraca od Hrvatske 10:8.

Utakmica je u regularnom toku završena neriješeno 7:7 (1:0, 2:1, 1:3 i 3:3).

Crnogorski vaterpolisti dva puta su se vraćali u meč, prvi put nakon što je rival poveo 3:0, a drugi kada su u posljednjem dijelu utakmice preokrenule dva gola zaostatka i od 4:6 došle do 7:6.

Hrvatska je izjednačila 35 sekundi prije kraja, a u penal seriji bila je mnogo mirnija i preciznija.

Prva tri hrvatska izvođača bila su precizna sa pet metara, dok crnogorski vaterpolisti nijesu bili dovoljno prisebni.

Crnogorska selekcija nervozno je počela meč, djelovala je umorno u napadačkim akcijama, pa je Hrvatska povela 3:0, a prvi gol Crna Gora je postigla tek pet sekundi prije kraja druge četvrtine, kada je Strahinja Gojković pogodio iz tranzicije.

Taj pogodak je pokrenuo mlade crnogorske igrače, koji su trećoj četvrtini anulirali veliki minus i došli do izjednačenja 4:4, sa dva gola Srđana Janovića i jednim Danila Stupara.

U tim momentima je crnogorski tim djelovao je bolje od rivala, bio je u naletu, ali je Hrvatska uspjela da se izvuče iz krize i da povede 6:4, uz jednu spornu situaciju, u kojoj je ostala dilema da li je lopta nakon šuta Tima Perova prešla gol liniju.

Sa dva sjajna šuta Danila Roganovića sa lijevog krila i Stupara iz velike udaljenosti crnogorska selekcija je poravnala na 6:6, da bi minut i 56 sekundi prije kraja Balša Vučković pogodio pod prečku u napadu sa igračem više za prvo vođstvo – 7:6.

Hrvatska je sa igračem više uspjela da dođe do izjednačenja, a zatim i do evropske titule.

Računajući peterce, po dva gola za Crnu Goru postigli su Srđan Janović, Strahinja Gojković i Danilo Stupar, po jedan Andrija Roganović i Balša Vučković.

