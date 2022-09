Crnogorskim karatistima tri zlatne i jedna srebrna medalja

Podgorica, (MINA) – Karate reprezentacija Crne Gore drugog takmičarskog dana Prvenstva malih zemalja Evrope u Vaduzu osvojila je četiri medalje – tri zlatne i jednu srebrnu.

Zlatne medalje osvojili su juniori Lazar Sekulić u katama i Lazar Potpara, u borbama, u kategoriji preko 76 kilograma i mlađa seniorka Jovana Stojanović u apsolutnoj kategoriji.

Stojanović je u konkurenciji seniora, u kategoriji preko 68 kilograma, bila srebrna.

Crnogorska reprezentacija nakon dva takmičarska dana ima 12 medalja.

Zlatnu medalju juče je osvojio u katama kadet Saša Petrić.

Srebrni su bili Neda Beljkaš (U14) i Luka Klačar (U 14) u katama i kadeti Sofija Mikulić (preko 54) i Simon Simonović (do 70) u borbama.

Kao trećeplasirani, sa bronzanuim odličjima, takmičenje su završili Teodora Medojević (U14) i Uroš Stevović (U14) u katama i Sava Popović (U 14, do 55) u borbama.

Sjutra, posljednjeg takmičarskog dana, na programu su nadmetanja timova u katama i borbama.

