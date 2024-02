Crnogorskim karatistima šest medalja

Podgorica, (MINA) – Crnogorski karatisti drugog takmičarskog dana Balkanskog prvenstva u Podgorici osvojili su sa šest medalja – tri zlatne, jednu srebrnu i dvije bronzane.

Prvaci Balkana postali su Ognjen Bjelajac (do 60), Nenad Dulović (do 67) i Nemanja Mikulić (do 75).

Borbu za zlatno odličje izgubio je Nikola Malović do 84, dok su bronzani bili Ognjen Otašević (do 60) i Nemanja Jovović (preko 84).

Iznenađenje je priredio Bjelajac, koji je u finalnom meču pobijedio zvaničnog prvaka svijeta, Kristosa-Stefanosa Ksenosa 5:4.

Na putu do finala talentovani karatista Omladinca eliminisao je Aljbinota Seljmanija sa Kosova 4:0, Hrvata Noa Rumenjaka 2:0, Faika Veseljija iz Sjeverne Makedonije 3:2 i u polufinalnoj borbi Isljama Seljmanija sa Kosova 1:1.

“Moja prva zlatna medalja na seniorskom prvenstvu Balkana. Imao sam četiri meča, protiv izuzetno kvalitetnih takmičara, a u finalu pobijedio sam zvaničnog prvaka svijeta”, rekao je Bjelajac.

Vrhunski kvalitet još jednom je potvrdio Dulović, koji je u finalnoj borbi savladao iskusnog Stefana Joksića iz Srbije 6:1.

Vicešampion svijeta borbu za zlato izborio je pobjedama protiv Hrvata Antonija Grgića 7:0, Đorđa Grubića iz Srbije 1:0 i Makedonca Emila Pavlova, dvostrukog prvaka Evrope, 2:0.

“Dobar test za Evropsko prvenstvo. Nadam se da neće biti jedini i da će ih biti još. Napraviću, nakon državnog prvenstva, malo predaha, da saniram neke povrede. Nadam se najboljem na EP, a do tada je sve samo trening”, rekao je Dulović.

Raskošan talenat i veliki potencijal još jednom je potvrdio Nemanja Mikulić, koji je u finalnom meču bio ubjedljiv protiv Slovenca Jake Gala 5:0.

Na putu do zlatnog odličja bio je bolji i od Petra Zaborskog iz Sjeverne Makedonije 7:2, Hrvata Ivana Martinca 6:1, Aleksandra Topuzovića 10:1, i u polufinalu Betima Malići sa Kosova 4:2.

“Zadovoljan sam kako sam odradio šampionat, a do zlata sam došao nakon pet pobjeda. Nastavlja se kontinuitet dobrih rezultata, ali idemo dalje čeka nas EP u Zadru”, rekao je Mikulić.

Malović je u finalnom meču izgubio od nekadašnjeg prvaka Evrope i svijeta, Hrvata Ivana Kvesića 6:1.

Poraz u meču za zlato nije pokvario utisak dobrog nastupa takmičara nikšićkog Onogošta, koji je na putu do finala pobijedio Vladimira Brezančića iz Srbije 1:0, Enesa Garibovića iz Hrvatske 4:2 i Albanca Melosa Gašija 7:1.

Otašević je u polufinalu izgubio od Bjelajca, a u meču za bronzu pobijedio je druga iz reprezentacije, Matiju Bojića 3:2.

Jovović je u meču za medalju slavio protiv Đorđa Tešanovića iz Srbije 3:1.

Prethodno je u trećem kolu izgubio od dvostrukog prvaka Evrope, Hrvata Anđela Kvesića 1:0.

Crna Gora uoči posljednjeg takmičarskog dana ima osam medalja – četiri zlatne, jednu srebrnu i tri bronzane.

Zlatnu medalju osvojio je Vladimir Mijač u katama, dok je bronzana bila Milena Jovanović u borbama, u kategoriji preko 68 kilograma.

Uspješan nastup juče imao je i Igor Dijanić, koji je u konkurenciji veterana preko 45 godina (kategorija preko 85 kilograma) osvojio bronzanu medalju.

Za sjutra predviđene su ekipna takmičenja u katama i borbama.

Šampionat u dvorani Verde okupio je 298 takmičara iz 13 država, članica Balkanske karate federacije.

Svečano ga je otvorio zamjenik gradonačenice, Luka Rakčević, a učesnike i goste pozdravili su predsjednici Balkanske federacije Davor Cipek i Karate saveza Predrag Perković.

