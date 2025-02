Crnogorskim karatistima još pet evropskih medalja

Podgorica, (MINA) – Crnogorski karatisti sa pet bronzanih odličja završili su drugi takmičarski dan Evropskog prvenstva za kadete, juniore i mlađe seniore u Poljskoj.

Sa bronzanim odličjem, odličan nastup, krunisali su mlađi seniori Balša Vojinović i Helena Backović i juniorke Una Raković i Jovana Damjanović u borbama i

muški kadetsko-juniorski kata tim.

Tim je nastupio u sastavu Benjamin Aljošević, Aleksa Janjić, Ajsel Gershwitz i Aleksa Barjaktarović.

Na korak od medalje bio je i petoplasirani ženski kadetsko-juniorski kata tim (Viktorija Raičević, Mia Ramović i Katarina Vlahović), ali je u meču za treće mjesto doživio poraz.

U repasažu zaustavljeni su i juniori Jusuf Saljiu i Vuk Vučinić, pa su na kraju zauzeli sedmo mjesto, kao i devetoplasirani mlađi senior Dušan Bijelić i juniorka Nađa Boričić u borbama.

Bronzana je juče bila juniorka Katarina Vlahović u katama.

