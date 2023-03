Crnogorskim karatistima 16 medalja u Sarajevu

Podgorica, (MINA) – Seniorska karate reprezentacija Crne Gore nastup na međunarodnom turniru Ilidža open u Sarajevu završila je sa 16 medalja – po šest zlatnih i srebrnih i četiri bronzane.

Zlatne medalje osvojili su Matija Bojić (do 60), Nikola Malović (do 84), Anja Jović (do 50),

Ksenija Rajović (do 61), Vasilisa Bujić (do 68) i Milena Jovanović (preko 68).

Srebrni su bili Andrija Danilović (do 67), Nemanja Mikulić (do 75), Nemanja Jovović (preko 84), Ksenija Miličković (do 61), Jovana Stojanović (do 68) i Maša Đukanović u katama.

Kao trećeplasirani, sa bronzanim odličjem, nastup su završili Ognjen Otašević (do 67), Dušan Bijelić (do 84), Lazar Jovović (do 75) i Jovana Strujić (do 55).

Turnir u Sarajevu okupio je 1.075 takmičara iz 98 klubova i osam država.

Crnogorskim karatistima nastup u Sarajevu u sklopu je priprema za Evropsko prvenstvo, koje će od 22. do 26. marta biti održano u Gvadalahari.

