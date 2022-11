Crnogorskim karatistima 13 medalja prvog takmičarskog dana

Podgorica, (MINA) – Karate reprezentacija Crne Gore prvi takmičarski dan Balkanskog prvenstva za kadete, juniore i mlađe seniore u Baru završili su sa 13 medalja – pet zlatnih, dvije srebrne i šest bronzanih.

Zlatne medalje osvojili su kadeti Jusuf Saljiu (do 52) i Nenad Đuričić (do 63), junior Lazar Potpara (preko 76) i mlađe seniorke Jovana Stojanović (do 68) i Milena Jovanović (preko 68).

Srebrni su bili kadet Branko Lazović, koji je u crnogorskom finalu izgubio od Jusufa Saljiua i

junior Lazar Sekulić u katama.

Bronzane medalje u borbama osvojili su kadetkinje Una Raković (do 54) i Ljubica Vlahović (do 61), kadet Filip Šoškić (do 57), juniorka Helena Backović (do 63) i mlađi senior Lazar Jovović (do 75) i kadetkinja Katarina Vlahović u katama.

Šampionat u Baru okupio je 944 takmičara iz deset država.

