Crnogorskim džudistima pet medalja u Istanbulu

Podgorica, (MINA) – Džudo reprezentacija Crne Gore nastup na Balkanskom prvenstvu za mlađe seniore (do 23) u Istanbulu završila je sa pet medalja – po jednom zlatnom i srebrnom i tri bronzane.

Prvakinja Balkana postala je Nataša Jeftić u kategoriji do 70 kilograma.

Srebrni je bio Vidoje Golubović (do 90), dok su bronzane medalje osvojili Nemanja Anđelić (preko 100) i Jovana Mrvaljević (preko 78).

Bronzani je bio i miks tim Crne Gore u ekipnom dijelu šampionata.

Prva je bila reprezentacija Turske, koja je u finalu bila bolja od Rumunije.

Pobjedničko postolje, pored Crne Gore, kompletirala je reprezentacija Bosne i Hercegovine.

