Crnogorskim džudistima srebro u Bihaću

Podgorica, (MINA) – Džudo reprezentacija Crne Gore sa srebrnim odličjem završila je nastup juniorskom prvenstvu Balkana u Bihaću, u konkurenciji mješovitih timova.

To je osmo odličje crnogorskih džudista na šampionatu.

Prvaci Balkana postali su Andrijana Šutović, Petar Radović, Andrija Martinović i Stefan Kovinić.

Srebrni je bio Mihailo Senić, dok su bronzana odličja osvojili Milana Stevanović i Matija Rakočević.

Prvo mjesto u miksu osvojila je Rumunija, dok su kao trećeplasirane završile Bosna i Hercegovina i Bugarska.

Juniorsku reprezentaciju na prvenstvu predvodili su članovi stručno trenerske komisije Maja Vicković i Goran Dobrović.

Crnogorski džudo predstavljali su i sudije Luka Šljukić i Lazar Mrvaljević.

