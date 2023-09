Crnogorskim džudistima 13 balkanskih medalja

Podgorica, (MINA) – Crnogorski džudisti prvi takmičarski dan seniorskog prvenstva Balkana u Peći završili su sa 13 medalja – dvije zlatne, četiri srebrne i sedam bronzanih.

Zlatne medalje osvojili su Nikola Gardašević i Novo Raičević, dok su srebrne pripale Marku Gušiću, Aleksandru Tomiću, Ivani Šunjević i Jovani Mrvaljević.

Bronzani su bili Aleksa Stojanović, Refik Bećiragić, Matija Rakočević Nenad Sinanović, Danilo Maraš, Lazar Ćupić i Slobodan Vukić.

Šampionat će biti nastavljen sjutra takmičenjem u ekipnoj mješovitoj konkurenciji.

