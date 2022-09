Crnogorski vaterpolisti izgubili od Hrvatske, sa Italijom za sedmo mjesto

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore igraće za sedmo mjesto na Evropskom prvenstvu za igrače do 19 godina.

Crnogorski vaterpolisti poraženi su danas u Podgorici, u razigravanju za plasman od petog do osmog mjesta, od Hrvatske 14:7.

Hrvatsku je do pobjede vodio Hrvoje Zvono sa četiri gola.

U crnogorskoj selekciji najefikasniji je bio Matija Sladović sa tri, Marko Mršić je postigao dva, a po gol Marko Bošković i Vasilije Radović.

Crnogorska selekcija će u meču za sedmo mjesto igrati sa Italijom, koja je u razigravanju bila bolja od Njemačke 9:6.

Za plasman u finale večeras će igrati Španija i Grčka, odnosno Mađarska i Srbija.

