Crnogorski vaterpolisti ubjedljivi protiv Francuske

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvarila je ubjedljivu pobjdu na startu Evropskog prvenstva za igrače do 19 godina.

Crnogorski vaterpolisti savladali su večeras u Podgorici, u prvom kolu D grupe, selekciju Francuske 14:5 (4:0, 2:2, 3:0 i 5:3).

Izabranici trenera Milana Ćirovića opravdali su ulogu favorita, već u prvoj četvrtini stekli su prednost od četiri gola i ostatak meča lišili rezultatske neizvjesnosti.

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Matija Sladović sa pet golova, Marko Mršić, Jovan Vujović, Lazar Vukićević i David Stevović postigli su po dva, a jedan Vasilije Radović.

Istakao se i golman Ilija Radović sa 12 odbrana.

Dvostruki strijelac za Francusku bio je Mateo Lena, dok su se po jednom upisali Klemon Rodrigez, Matis Mas i Floren Laseron.

U drugom meču te grupe Mađarska je bila ubjedljiva protiv Tursk 25:2.

Crna Gora će u drugom kolu, sjutra u 19 sati, igrati sa Mađarskom.

