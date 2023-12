Crnogorski vaterpolisti ubjedljivi protiv Francuske

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas Francusku 17:11 (5:1, 4:2, 3:5 i 5:3), u utakmici drugog kola pripremnog turnira Sardinija kup u Kaljariju.

To je drugi trijumf crnogorskih vaterpolista na turniru, nakon što su juče slavili protiv Australije 8:6.

Izabranici selektora Vladimira Gojkovića nadigrali su rivala, do sredine treće četvrtine bili su dominantni i imali osam golova prednosti.

Francuska se u finišu treće četvrtine na kratko vratila u igru i smanjila zaostatak na tri gola.

U posljednjem dijelu crnogorski vaterpolisti su pojačali za konačnih šest razlike.

Najefikasniji u pobjendičkoj selekciji bio je Marko Mršić sa pet, Bogdan Đurđić je postigao tri, a gol manje Stefan Vidović.

Crna Gora će u posljednjem kolu, sjutra u 19 sati, igrati protiv Italije.

