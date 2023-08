Crnogorski vaterpolisti ubjedljivi protiv Francuske

Podgorica, (MINA) – Kadetska vaterpolo reprezentacija Crne Gore plasirala se u četvrtfinale Evropskog prvenstva za igrače do 17 godina, u turskoj Manisi.

Crnogorski vaterpolisti u osmini dinala savladali su danas Francusku 16:8 (3:2, 3:3, 3:2 i 7:1).

Rival u četvrtfinalu, sjutra u 20 sati, biće im selekcija Srbije.

Duel sa Francuskom bio je neizvjestan do sredine treće četvrtine, kada je crnogorski sastav sa tri vezana gola Ivana Markovića, Strahinje Gojkovića i Ljubomira Kovačića poveo 9:6.

Gojković je meč završio sa četiri gola, Marković je postigao tri, a po gol manje Srđan Janović, Ljubomir Kovačić i Tadija Matijašević.

Po jednom upisali su se Nikola Petrović, Danilo Stupar i Radivoj Radanović.

