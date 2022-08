Crnogorski vaterpolisti ubjedljivi i protiv Kanade

Podgorica, (MINA) – Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas Kanadu 23:3 (6:0, 4:2, 7:1 i 6:0), u utakmici drugog kola D grupe Svjetskog prvenstva za igraće do 18 godina u Beogradu.

To je drugi trijumf crnogorskih vaterpolista na šampionatu, nakon što su na startu takmičenja bili ubjedljivi protiv Južne Afrike 20:6.

Ekipa koju predvodi trener Vido Lompar najefikasniji je bio Neđo Baštrica sa šest golova, četiri je postigao Lazar Vukićević, tri Balša Vučković, a po dva Danilo Dragović, Danilo Stupar, Mlađan Janović i Vladan Vukićević.

Po jednom u listu strijelaca upisali su se Pavle Krivokapić i Miloš Vukšić.

Lompar je kazao da je zadovoljan pristupom igrača i da su maksimalno ozbiljno odradili sve što se tražilo od njih.

“Kroz ova dva meča polako smo podizali formu za ono glavno što dolazi. Slijedi derbi sa Španijom, oni su jedan od glavnih favorita za zlato, ali ako pružimo maksimum i ispoštujemo dogovor iz svlačionice, onda možemo da im pariramo”, poručio je Lompar.

Utakmica je počela minutom ćutnje zbog tragedije koja je juče zadesila Cetinje.

U drugom meču D grupe rivali su Španija i Južna Afrika.

Crnogorski vaterpolisti u posljednjem kolu, u ponedjeljak (10.30), igraće sa Španijom.

Pobjednici grupa plasiraće se u četvrtfinale, dok će drugoplasirani i trećeplasirani igrati osminu finala.

