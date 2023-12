Crnogorski vaterpolisti u petak sa Holandijom

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo repezentacije Crne Gore i Holandije odigraće u petak u Utrehtu kontrolni meč u sklopu zajedničkih priprema, saopšteno je iz Vaterpolo plivačkog saveza.

Navodi se da će crnogorski vaterpolisti od 19. do 21. decembra, učestvovati na turniru Četiri nacije u Kaljariju, gdje će odmjeriti snage sa Italijom, Francuskom i Australijom.

„Vjerovatno ćemo se pred EP pripremati sa Gruzijom u Crnoj Gori i nadam se odigrati i zvaničnu kontrolnu utakmicu“, kazao je selektor Vladimir Gojković.

U nacionalni tim se poslije više od dvije godine vratio Draško Brguljan, poslije godinu pauze tu je i Dejan Lazović.

“Draškov kvalitet je nesporan, ima rutinu i iskustvo, motivisan je, kao i uvijek što je i bio, prednjači na treninzima. Siguran sam da može da nam mnogo pomogne. Vratio se i Dejan Lazović, poslije godinu pauze. To su dva igrača koja su nosila reprezentaciju od Rio de Žaneira i Tokija“, rekao je Gojković.

On je istakao da je Evropsko prvenstvo izuzetno važno takmičenje, jer je i kvalifikaciono za šampionat svijeta, na kome se dijele posljednje olimpijske vize za Pariz.

“Pritisak je uvijek veliki, ali svjesni smo šta želimo. Spremamo se za Evropsko prvenstvo, koje nam otvara naredne puteve. Samo ramišljamo kako da u najboljoj formi dočekamo to takmičenje. Pritisak mora da postoji, a vjerujem da će nam biti pokretačka snaga da budemo na pravom nivou“, zaključio je Gojković.

Povratnik u nacionalni tim, Draško Brguljan, kazao je da je lijepo opet biti dio reprezentativnog kolektiva i ambijenta.

“Osjećam se dobro, iako smo tek na početku priprema za ono što nas čeka. Veoma sam srećan što sam opet u reprezentaciji“, kazao je Brguljan, koji 27. decembra puni 39 godina.

On je naglasio da mu je cilj da odigraju Evropsko prvenstvo što je bolje moguće, da se kvalifikuju na šampionat svijeta, pa na Olimpijske ihre.

“Do Pariza ima mnogo, a nisam ovdje da bih skupljao neke lične rekorde, već da pomognem ekipi. Prije svega, nadam se dobrom rezultatu na prvom takmičenju koje nas očekuje“, rekao je Brguljan.

Crna Gora će u prvoj fazi Evropskog prvenstva igrati u Dubrovniku u grupi sa Francuskom (4. januar), Španijom (6. januar) i Hrvatskom (8. januar).

Prve dvije selekcije idu direktno u četvrtfinale, dok trećeplasirane i četvrtoplasirane očekuje razigravanje za plasman među osam najboljih.

