Crnogorski vaterpolisti u četvrtfinalu

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore plasirala se u četvrtfinale Evropskog prvenstva u Splitu.

Crnogorski vaterpolisti savladali su danas u osmini finala selekciju Rumunije 13:8.

To je treći trijumf izabranika selektora Vladimira Gojkovića, nakon što su u grupi slavili protiv Gruzije 14:11 i Slovačke 18:10.

Jedini poraz doživjeli su od Italije 13:8.

Bronzani sa Evropskog prvenstva u Budimpešti opravdali su očekivanja, nijesu blistali, ali su nadigrali upornu Rumuniju i zasluženo došli do osam najboljih.

Rumunija je tri četvrtine imala priključak i bila u igri, a pitanje četvrtfinala odlučeno je početkom posljednjeg dijela, kada je Crna Gora golom Bogdana Đurđića došla u vođstvo od 11:7.

Crna Gora je vodila 1:0 i 2:1, ali je prvi dio meča pripao Rumuniji, koja je sa dva vezana pogotka napravila preokret i nakon osam minuta igre imala minimalnu prednost (3:2).

Nastavak meča donio je bolju realizaciju izabranika selektora Vladimira Gojkovića, koji su serijom od 3:0 prvi put stekli prednost od dva gola (5:3).

U drugoj četvrtini vodili su i 6:4, sredinom trećeg dijela meča bilo je 8:6, a u finišu tog dijela i 9:6.

Rumunija je smanjila na 9:7, ali je crnogorska selekcija sa dva pogotka riješila pitanje pobjednika.

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji, na čijem se golu istakao i golman Dejan Lazović sa 13 odbrana, bili su Marko Petković i Bogdan Đurđić sa po tri, Konstantin Averka i Aleksa Ukropina postigli su po dva, a po gol Miroslav Perković, Vasilije Radović i Vladan Spaić.

U rumunskoj selekciji najbolji je bio Andrej Radu Neamcu sa tri gola.

Crna Gora će u četvrtfinalu igrati sa Mađarskom, koja je kao pobjednik D grupe izborila direktan plasman među osam najboljih.

