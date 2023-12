Crnogorski vaterpolisti pobijedili Holandiju

Podgorica, (MINA) – Crnogorski vaterpolisti pobijedili su večeras u Utrehtu selekciju Holandije 12:11 (2:3, 4:0, 4:4 i 2:4) u kontrolnom meču, koji je odigran u sklopu zajedničkih priprema za nastup na Evropskom prvenstvu.

Crnogorski vaterpolisti nakon prvih osam minuta gubili su 3:2, da bi drugu četvrtinu dobili 4:0 i stekli tri gola prednosti.

Prednost od tri gola iznosilo je i nakon treće četvrtine (10:7), da bi u posljednjem dijelu domaćin uspio da ublaži poraz.

U crnogorskoj selekciji najefikasniji je bio Aleksa Ukropina sa tri gola, po dva postigli su Vlado Popadić, Jovan Vujović i Đuro Radović, a po jedan Kanstantin Averka, Aljoša Mačić i Dušan Matković.

U reprezentaciji Holandije po dva gola upisali su Bilal Gbamamasi, Lars ten Brek i Mart van der Vejden, a po jedan Džeron Ruvenhorst, Kas te Rile, Jorn Muler, Tom de Verd i Sam van den Burg.

Crnogorska selekcija će do nedjelje trenirati u Utrehtu, odakle se seli u Kaljari, gdje će od 19. do 21. decembra, učestvovati na turniru Četiri nacije i odigrati kontrolne mečeve protiv Italije, Francuske i Australije.

Tokom pripremnog perioda, crnogorska reprezentacija treniraće i u Podgorici (25. – 27. decembar), Kotoru (28. – 30. decembar) i Herceg Novom (1. i 2. januar).

Crna Gora će u prvoj fazi Evropskog prvenstva u Hrvatskoj (4.-16. januar) igrati u Dubrovniku u grupi sa Francuskom (4. januar), Španijom (6. januar) i Hrvatskom (8. januar).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS