Crnogorski vaterpolisti pobijedili Australiju

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvarila je pobjedu na startu pripremnog turnira Sardinija kup u Kaljariju.

Crnogorski vaterpolisti pobijedili su večeras Australiju 8:6.

Crna Gora je početkom treće četvrtine prvi put stekla prednost od dva gola (5:3), dok je u uvodnim minutima posljednjeg dijela, golovima Stefana

Vidovića i Jovana Vujovića, dišla do vođstva od 8:5 i praktično već tada riješila pitanje pobjednika.

Najegikasniji u pobjendičkoj selekciji bio je Cidović sa tri, po dva gola postigli su Vlado Popadić i Dušan Matković, a jedan Bogdan Đurđić.

Crna Gora če u drugom kolu, sjutra u 18 sati, igrati protiv Francuske, dok je duel sa Italijom zakazan za četvrtak (19.00).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS