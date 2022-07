Crnogorski vaterpolisti osvojili turnir u Herceg Novom

Podgorica, (MINA) – Kadetska vaterpolo reprezentacija Crne Gore, igrači do 16 godina, pobjednik je međunarodnog turnira u Herceg Novom.

Crnogorski vaterpolisti savladali su, u odlučujućem meču za prvo mjesto, selekciju Hrvatske 12:10.

Trofej su osvojili sa četiri trijumfa i porazom.

Savladali su, osim Hrvatske, Holandiju 18:7, Srbiju 16:10 i Italija 9:8.

Jedini poraz doživjeli su od Mađarske 9:8.

Drugo mjesto osvojila je Hrvatska, treća je bila Srbija, četvrta Mađarska, peta Italija, a šesta Holandija.

Za najboljeg igrača turnira proglašen je kapiten crnogorske reprezentacije Srđan Janović, koji je bio i najbolji strijelac turnira sa 15 golova.

Za najboljeg golmana proglašen je čuvar mreže Hrvatske Matija Pržmić.

Crna Gora je nastupala u sastavu Nemanja Baćović, Andrija Roganović, Nikola Petrović, Ilija Kojičić, Nikola Bilafer, Danilo Ogurlić, Pavo Vičević, Strahinja Gojković, Srđan Janović, Danilo Stupar, Draško Samardžić, Relja Vukanić, Ljubomir Kovačić, Aleksandar Vavić, Tadija Matijašević, Petar Popović, Miloš Vukašinović, Radivoj Radanović, Ognjen Moračanin, Miloš Milinić i Tim Perov.

Turnir u Herceg Novom bio je odlična provjera pred Svjetsko prvenstvo u Volosu od 20. do 27. avgusta.

