Crnogorski vaterpolisti nakon petaraca bolji od Hrvatske

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore pobijedila je večeras u Dubrovniku, nakon boljeg izvođenja peteraca, selekciju Hrvatske 15:13, u utakmici trećeg kola A grupe šampionata Evrope.

Utakmica je u regularnom toku završena neriješeno 11:11.

Crnogorski vaterpolisti upisali su drugi trijumf, oba nakon boljeg izvođenja peteraca, i sa četiri boda takmičenje u grupi završili kao trećeplasirani.

U osmini finala čeka ih najvjerovatnije duel sa Njemačkom.

Izabranoci selektora Vladimira Gojkovića odigrali su dobar meč i zaslužili trijumf, koji bi ih vodio direktno u četvrtfinale.

Utakmicu, u kojoj su oba rivala prikazala sve ljepote vaterpola, obilježila je odluka sudija da poništi pogodak Đura Radovića, 19 sekundi prije kraja, jer je šutirao iz šest metara.

Crnogorska selekcija duel je završila sa igračem manje, nakon što je zbog jačeg prekršaja (brutalitija) isključila Vlada Popadića.

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji, u regularnom toku bio je Đuro Radović sa tri, dok su po gol postigli Jovan Vujović, Marko Mršić, Dušan Matković, Vlado Popadić, Stefan Vidović, Vladan Spaić i Vasilije Radović.

U hrvatskoj selekciji po tri pogotka postigi su Marko Žuvela i Jerko Marinić-Kragić.

U penal seriji precizni su bili Đuro Radović, Aleksa Ukropina, Miroslav Perković i Marko Mršić.

Strijelci za Hrvatsku bili su Marnić-Kragić i Rino Burić, dok je crnogorski golman Petar Tešanović odbranio penale Konstantinu Harkovu i Lorenu Fatoviću.

Hrvatska će u četvrtfinale sa drugog mjesta, dok je prvo osvojila Španija pobjedom protiv Francuske 9:6.

