Crnogorski vaterpolisti nadigrali Amerikance i izborili polufinale

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore plasirala se u polufinale kvalifikacionog turnira za Svjetski kup.

Crnogorski vaterpolisti savladali su danas u Bukureštu, u četvrtfinalnom meču, selekciju Sjedinjenih Američkih Država 15:7 (5:1, 3:2, 3:1 i 4:3).

Izabranici selektora Dejana Savića potpuno su nadigrali rivala, poveli su na startu 4:0, na kraju prve četvrtine bilo je 5:1, dok je početkom posljednjeg dijela razlika iznosila osam golova (12:4), koliko je bilo i na kraju.

Crnogorska selekcija odličnom odbranom potpuno je zaustavila rivala, koji tri četvrtine nije imao rješenja u napadu.

Najefikasniji u pobjedničkom timu, na čijem se golu istakao Petar Tešanović sa 13 odbrana, bio je Nikola Moskov sa četiri gola, Filip Gardašević postigao je tri, po dva puta u strijelce upisali su se Miroslav Perković i Dušan Matković, a po jednom Đuro Radović, Vasilije Radović, Savo Đetković i Danilo Radović.

U američkoj selekciji bolji od ostalih bili su Rajan Ol sa tri i Ben Lihti sa da gola.

Crna Gora će u polufinalu igrati sa boljim iz večerašnjeg duela Hrvatske i Španije.

