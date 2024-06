Crnogorski vaterpolisti Monpeljeu i Šapcu nastavljaju pripreme za Pariz

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore pripreme za peti nastup na Olimpijskim igrama nastaviće u Monpeljeu, gdje će trenirati, sparingovati i odigrati dva zvanična meča sa Francuskom, 29. juna i 1. jula, aopšteno je iz Vaterpolo plivačkog saveza.

Selektor Vladimir Gojković kazao je da su, nakon uvoda u Herceg Novom, imali dobre pripreme u Los Anđelesu, sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država, sa kojom su odigrali dvije zvanične i pet kontrolnih utakmica.

“Radili smo u skoro kompletnom sastavu, izostao je samo Miroslav Perković, koji nam se priključio u Trebinju, gdje smo odradili bazični dio priprema i gdje smo ponavljali neke stvari i sisteme koje smo radili ranije“, kazao je Gojković.

On je najavio da, nakon “francuske faze”, slijedi put u Srbiju, u Šabac, i nastup na jakom turniru, koji je na programu od 4. do 7. jula.

Crna Gora će 4. jula igrati protiv Njemačke, dan kasnije protiv Rumunije, za 6. jul su zakazana dva meča – protiv Australije i Srbije, a posljednjeg dana rival je ponovo Francuska.

“To će biti posljednja jaka provjera turnirskog tipa pred Olimpijske igre”, naglasio je Gojković.

Posljednju fazu priprema “ajkule” će obaviti u Crnoj Gori, prvo u Herceg Novom, pa u Podgorici.

“U Podgorici će nam gost biti selekcija Australije, a posljednjih nekoliko dana, pred put u Pariz, reprezentacija Srbije”, kaže Gojković.

Crna Gora će se u grupnoj fazi Igara u Parizu sastati sa Hrvatskom (28. jul, 16.35), Grčkom (30. jul, 19.30), Italijom (1. avgust, 16.35), SAD (3. avgust, 16.35) i Rumunijom (5. avgust, 21.40).

Najbolje četiri selekcije plasiraće se u četvtfinale.

“Ovaj olimpijski turnir je možda i najjači do sada, jer su sve ekipe izjednačene, nema nijednog autsajdera protiv koga su bodovi već upisani. Ogroman broj timova konkuriše za medalje, nadamo se da ćemo i mi biti konkurenti. Prije svega, imamo veoma zahtjevnu grupu, koju moramo da prođemo da bismo nastavili da sanjamo nešto više”, zaključio je Gojković.

U Monpelje i Šabac putuju Dejan Lazović, Aljoša Mačić, Kanstantin Averka, Jovan Vujović, Vlado Popadić, Đuro Radović, Miroslav Perković, Vladan Spaić, Dušan Matković, Vasilije Radović, Petar Tešanović, Marko Mršić, Stefan Vidović, Bogdan Đurđić, Danilo Radović, Dimitrije Obradović, Đorđije Stanojević i Lazar Andrić.

