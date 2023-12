Crnogorski vaterpolisti drugoplasirani u Kaljariju

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore kao drugoplasirana završila je nastup na pripremnom turniru Sardinija kup u Kaljariju.

Crnogorski vaterpolisti poraženi su večeras u trećem kolu, nakon slabijeg izvođenja petraca, od Italije 9:8.

Utakmica je u regularnom toku završena neriješeno 5:5.

Crnogorska selekcija je u četvrtoj seriji penala imala šut za pobjedu, Dušan Matković je pogodio stativu, a potom je neprecizan bio i Aleksa Ukropina čiji je udarac glavom odbranio Nikozija.

Ukropina je sa tri gola bio najefikasniji u crnogorskom timu.

To je prvi poraz crnogorske selekcije na turniru, nakon pobjeda protiv Australije 8:6 i Francuske 17:11.

Crnogorskoj selekciji priprema se za Evropsko prvenstvo, koje će 4. januara početi u Hrvatskoj.

