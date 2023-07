Crnogorski vaterpolisti bez polufinala SP

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore nije uspjela da se plasira u polufinale Svjetskog prvenstva u Fukuoki.

Crnogorski vaterpolisti poraženi su danas u četvrtfinhalnom meču od Grčke 10:9.

Odlučujući pogodak, početkom posljednjeg minuta, postigao je Dimitrios Skubakis.

Crna Gora je imala napad za izjednačenje i igrača više u bazenu, ali se ispriječila prečka nakon udarca Miroslava Perkovića.

Izabranici selektora Vladimira Gojkovića odigrali su dobar meč, bili su na pragu polufinala, ali ih je pobjede koštala slabija realizacija igrača više u posljednjoj četvrtini.

Grčka je povela na startu 2:0 i konstantno bila u vođstvu, koje je u finišu druge četvrtine iznosilo tri gola (6:3).

Crna Gora je u posljednjem minutu treće četvrtine prvi put izjednačila (7:7), bilo je i 8:8 i 9:9, imala je više prilika za vođsto, ali nije uspjela da do njega dođe.

Najefikasniji u grčkoj selekciji bio je Konstantinos Genidunias sa pet, Stilianos Argiropulos postigao je dva, a po gol Konstantinos Kakaris, Konstantinos Gjuvecis i Dimitrios Skubakis.

U crnogorskoj selekciji, na čijem se golu ponovo istakao Petar Tešanović, najefikasniji je bio Đuro Radović sa tri pogotka, Aleksa Ukropina je upisao dva, a po jedan Konstantin Averka, Dušan Matković, Vlado Popadić i Vladan Spaić.

U ostalim četvrtfinalnim duelima sastaće se Italija – Srbija, Mađarska – SAD i Španija – Francuska.

Crna Gora će u nastavku šampionata igrati za plasman od petog do osmog mjesta, a prvi rival biće joj poraženi iz duela Italije i Srbije.

