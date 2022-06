Crnogorski teniseri izgubili i od Sjeverne Makedonije

Podgorica, (MINA) – Teniska reprezentacija Crne Gore poražena je u Ulcinju od Sjeverne Makedonije 2:1, u drugom kolu turnira treće grupe Evropske zone Dejvis kupa.

To je drugi poraz crnogorskih tenisera u B grupi, nakon što su juče na startu turnira izgubili od Moldavije 2:1.

Makedonija je povela pobjedom Kalina Ivanovskog protiv Petra Jovanovića 2:0, po setovima 6:4 i 6:3.

Izjednačio je Rezart Cungu, koji je savladao Berka Bugarića 2:0 (6:4 i 6:0).

Pobjednika duela odlučio je dubl, u kojem su Ivanovski i Goražd Srbljak bili uspješniji od Cungua i Jovanovića 2:0 (7:5 i 6:3).

Crnogorski teniseri u trećem kolu, sjutra u deset sati, igraće protiv Luksemburga.

Pobjednici grupa izboriće direktan plasman u viši rang, dok će dvije drugoplasirane ekipe u subotu igrati plej- of za viši rang.

U niži rang takmičenja ispašće dvije ekipe.

