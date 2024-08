Crnogorski rukometaši startovali porazom

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore porazom je počela nastup na Evropskom prvenstvu za igrače do 18 godina u Podgorici.

Crnogorski rukometaši poraženi su večeras u Bemaks areni od Italije 32:30.

Italija je u većem dijelu meča bila u vođstvu, , dok je Crna Gora najbolji period igre imala u finišu prvog poluvremena kada je imala i dva gola prednosti (14:12) u 26. minutu.

Italija je preokrenula do kraja prvog poluvremena (16:15), a pobjednik se mogao naslutiti u 44. kada je minus iznosio šest golova (24:18).

U crnogorskoj selekciji najbolji je bio Petar Radoičić sa sedam, Filip Božović je postigao pet, dok su Vuk Lalošević i Dražen Peruničić meč završili sa po četiri gola.

Crnogorska reprezentacija sjutra će u 17 sati igrati protiv Farskih Ostrva.

