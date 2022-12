Crnogorski rukometaši slavili protiv Sjeverne Makedonije

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Mavrovu, u drugom prijateljskom meču, selekciju Sjeverne Makedonije 31:30.

Domaćin je jučerašnji prvi duel dobio 38:33.

Utakmice su igrane u sklopu priprema za Svjetsko prvenstvo koje će u januaru biti odigrano u Švedskoj i Poljskoj.

Crnogorska selekcija duele je odigrala u kombinovanom sastavu, bez devet igrača koji će se pridružiti nacionalnom timu 1. januara.

Najefikasniji u pobjedničkoj selekciji bio je Mirko Radović sa šest golova, dok je Luka Radović četiri puta zatresao protivničku mrežu.

Po tri pogotka postigli su Vuk Lazović, Miloš Božović i Risto Vujačić, po dva su dodali Aleksandar Bakić, Luka Barjaktarović, Luka Vukićević, Miodrag Ćorsović i Božidar Simić, a po jedan Aleksandar Glendža i Stevan Vujović.

Nacionalni tim trebalo bi da bude u kompletnom sastavu 1. januara, kada je planiran put za Dohu, gdje su zakazani kontrolni mečevi protiv Katara.

To će biti generalna proba za Svjetsko prvenstvo koje počinje 12. januara, duelom protiv Španije.

