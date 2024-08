Crnogorski rukometaši poraženi od Izaraela

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore poražena je Izraela 33:29, u razigravanju za plasman od 17. do 24. mjesta na Evropskom prvenstvu u Podgorici.

To je prvi poraz u razigravanju, ukupno treći na šampionatu, uz dva remija.

U novoformiranoj grupi K, Crna Gora će odigrati još jedan meč i to u četvrtak protiv Poljske, ali je već sada jasno da će biti veoma teško izbjeći jedno od posljednja tri mjesta na prvenstvu koja znače i ispadanje u B diviziju.

Crnogorski rukometaši će, nakon utakmice protiv Poljske, odigrati još dva meča u razigravanju i biće potrebne dvije pobjede da bi se ostvario cilj.

Crnogorska reprezentacija je protiv Izraela bila na nivou do 15. minuta, kada je Ćorović pogodio za 9:8 i donio posljednju prednost na meču.

Uslijedio je veliki pad u igri, počele su da se ređaju greške u oba pravca, pa je Izrael u 29. minutu poveo 20:12.

Na velikom odmoru je bilo 21:14 i bilo je jasno da je protivnik praktično, riješio pitanje pobjednika.

Početak drugog poluvremena je donio nagovještaj da bi crnogorska reprezentacija mogla da uhvati priključak, ali se dalje od “minus tri2 (22:19), koliko je bilo u 38. minutu, nije moglo.

Najefikasniji je bio Dražen Peruničić sa devet golova, dok je Vuk Lalošević postigao pet.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS