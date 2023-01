Crnogorski rukometaši izgubili i od Slovenije

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Krakovu od Slovenije 31:23 (15:8), u utakmici posljednjeg, trećeg kola glavne runde Svjetskog prvenstva u Poljskoj i Švedskoj.

Crnogorski rukometaši upisali su i treći poraz u glavnoj rundi, a šampionat su završili sa dva trijumfa ostvarena u prvoj fazi takmičenja.

Selektor Zoran Roganović, u meču koji za crnogorske rukometaše nije imao rezultatski značaj, odmarao je najbolje, pa su prilu dobili igrači koji su imali manju minutažu.

Tim Uroša Zormana protiv rezervne postave rivala nije imao puno problema, dominirao je od prvog do posljednjeg minuta i trijumfovao četvrti put u petom međusobnom duelu.

Slovenija je tom pobjedom praktično osigurala deseto mjesto i gotovo sigurno mjesto na kvalifikacionom turniru za Olimpijske igre.

Najefikasniji u pobjedničkoj selekciji bio je Aleks Vlah sa šest, dok je gol manje postigao Domen Novak.

U crnogorskoj reprezentaciji Risto Vujačić postigao je pet, a po gol manje Vasilije Kaluđerović, Marko Lasica, Miloš Vujvić i Božidar Simić.

U ostalim mečevima posljednjeg kola prve grupe rivali će biti Poljska i Iran (18), odnosno Francuska i Španija (21).

