Crnogorski rukometaši bolji od Čilea

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezenacija Crne Gore igraće za plasman od 17. do 20. mjesta na Svjetskom prvenstvu za igrače do 19 godina u Hrvatskoj.

Izabranici trenera Draška Mrvaljevića, nakon Meksika, slavili su danas i protiv Čilea (24:21) u drugom meču Predsjedničkog kupa.

To je treća pobjeda crnogorske selekcije na planetarnoj smotri, nakon što su u grupnoj fazi savladali Gruziju.

Upisali su i poraze od Sjeverne Makedonije i Norveške.

Do pobjede protiv Čilea crnogorsku reprezentaciju vodili su Darko Đurković i Milorad Bakić sa po sa šest golova, dok je Todor Bulatović postigao četiri.

Naredni protivnik crnogorske selekcije biće Švedska, koja je osvojila prvo mjesto u grupi 4 Predsjedničkog kupa, ispred Argentine, Sjedinjenih Američkih Država i Burundija.

