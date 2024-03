Crnogorski omladinci startovali porazom

Podgorica, (MINA) – Omladinska fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je na startu

turnira elitne runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Crnogorski fudbaleri, igrači do 19 godina, izgubili su u Šijenu od Norveške 2:1.

Domaćin turnira poveo je golom autogolom Bodina Tomaševića u 9. minutu.

Na 2:0, pet minuta kasnije, povisio je Bork Bank-Kitilsen.

Konačan rezultat postavio je Vasilije Adžić u 82. minutu.

Za 23. mart zakazan je duel sa Izraelom, dok će se sa selekcijom BIH sastati 26. marta.

Plasman na završni turnir u Sjevernoj Irskoj izboriće samo pobjednici grupa.

