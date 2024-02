Crnogorski košarkaši ubjedljivi protiv Švedske

Podgorica, (MINA) – Muška košarkaška reprezentacija Crne Gore pobijedila je večeras u Podgorici selekciju Švedske 95:70 (27:24, 23:13, 25:20 i 20:13), u utakmici drugog kola kvalifikacija za Eurobasket.

To je prvi trijumf crnogorske selekcije, nakon što je na startu kvalifikacija poražena od Njemačke 85:61.

Polovičan učinak ima i Švedska, koja je u prvom kolu pred svojim navijačima pobijedila Bugarsku 84:70.

Izabranici selektora Boška Radovića opravdali su ulogu favorita i odigrali dobar meč, u finišu prve četvrtine preuzeli su vođstvo (25:19) i do poluvremena stekli prednost od 15 (50:35), koja je u 23. minutu iznosila 20 poena (57:37).

Razlika je u nastavku rasla na 25 poena (93:68), koliko je i bilo na kraju (95:70).

Švedska je samo na početku bila ravnopravna, a u petom minutu imala je i šest poena prednosti.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Kendrik Peri sa 18, Marko Simonović je ubacio 16, Vladimir Mihailović je meč završio sa 13, a Emir Hadžibegović 11 poena.

U švedskoj selekciji najbolji je bio Bera Endžije sa 15 poena.

Veliko iznenađenje u toj grupi priredila je Bugarska, koja je u Botevgradu savladala zvaničnog svjetskog prvaka, selekciju Njemačke 67:62.

Crnogorska reprezentacija kvalifikacije će nastaviti duelom sa Bugarskom, 22. novembra pred svojim navijačima.

