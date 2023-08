Crnogorski košarkaši slavili i protiv Egipta

Podgorica, (MINA) – Košarkaška reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Manili selekciju Egipta 89:74, u drugom kolu D grupe Svjetskog prvenstva.

Tom pobjedom, drugom na šampionatu svijeta, izabranici selektora Boška Radovića praktično su obezbijedili plasman u drugu fazu.

I zvanično najveći uspjeh na šampionatima svijeta obezbijediće kolo prije kraja takmičenja u grupi ukoliko Litvanija danas bude bolja od Meksika.

Crnogorska selekcija, koja je na startu slavila protiv Meksika (91:71), opravdala je ulogu favorita protiv autsajdera grupe i bez većih problema došla do pobjede.

Crnogorski košarkaši već u prvoj četvrtini stekli su dvocifrenu prednost, koju su do kraja uspjeli da uvećaju.

Najefikasniji u pobjedničkom timu Nikola Vučević sa 16, Nikola Ivanović je ubacio 15, Kendrick Peri 11, a po poen manje Vladimir Mihailović i Dino Radončić.

U drugom meču te grupe, u 14 sati i 30 minuta, sastaće se Litvanija i Meksiko.

Litvanija će biti naredni rival Crne Gore, u utorak u 14 sati i 30 minuta.

