Crnogorski kik bokseri na SP u Portugalu

Podgorica, (MINA) – Kik boks reprezentacija Crne Gore učestvovaće na Svjetskom seniorskom prvenstvu, koje će u ponedjeljak početi u portugalskoj Albufeiri, saopšteno je iz Kik boks saveza.

Crnogorski kik boks predstavljaće Nemanja Čađenović, Filip Sekulović i Anastazija Petrović.

Svo troje takmičara krenuće od osmine finala.

Čađenoviću (lou kik, do 71 kg) prvi protivnik biće pobjednik meča između Navruza Jumanazarova iz Uzbekistina i Kušaia Hamada iz Jordana.

Sekulovića (lou kik, -86 kg) čeka Amerikanac Endru Mendoza, dok će se Petrović (K1, -56 kg) sastati sa Ukrajinkom Viktorijom Pavlenko.

Sa reprezentacijom na prvenstvo su otputovali selektor Goran Radonjić, trener seniorskog tima Andrej Đelošević, predsjednik Ivan Strugar i generalni sekretar Marko Perović, koji će savez predstavljati na Izbornoj skupštini Svjetske kik boks federacije.

Crna Gora će imati i predstavnika među sudijama.

Pravdu će dijeliti internacionalni sudija Moris Lazarević.

Na šampionatu svijeta učestvuje oko 1.500 takmičara iz 77 država.

