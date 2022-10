Crnogorski kik bokseri na SP Italiji

Podgorica, (MINA) – Kik boks reprezentacija Crne Gore učestvovaće na Svjetskom prvenstvu za kadete i juniore, koje će sjutra početi u italijanskom Lido di Jezolu, saopšteno je iz Kik boks saveza.

Crnogorsku selekciju predstavljaće deset takmičara.

Nastupiće u disciplini kik lajt Jovan Lipovina (do 42), Nemamja Radonjić (do 52), Isah Tarhaniš (do 52), Mirko Božović (do 69), Viktor Dukić (preko 69) i Nermina Škrijelj (do 60).

U lou kiku boriće se: Fariz Dacić (do 52), Nikola Jovetić (do 67) i Lazar Madžarović (do 71), dok će Pavle Vušurović nastupati u disciplini K1.

Selektor Goran Radonjić kazao je da je konkurencija veoma jaka, ali da vjeruje da neko od crnogorskih sportista može do medalje.

“Odlučili smo da ove godine povedemo rekordan broj takmičara u ovim uzrastima, kako bismo im pružili šansu da odmjere snage sa najboljim borcima iz svijeta, kako bi sticali dragocjeno iskustvo za buduće turnire. U ovoj ekipa ima mnogo potencijala, ali je konkurencija nikad veća. Nadamo se da možemo makar do jedne medalje”, rekao je Radonjić.

Šampionat svijeta okupio je oko 2.000 takmičara iz 63 države.

