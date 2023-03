Crnogorski karatisti na turniru u Sarajevu

Podgorica, (MINA) – Seniorska karate reprezentacija Crne Gore nastupiće sjutra na međunarodnom turniru Ilidža open u Sarajevu, saopšteno je iz Karate saveza.

Crnogorski karate predstavljaće 19 takmičara, koji će se nadmetati u katama i borbama.

U katama nastupiće Maša Đukanović.

U borbama, u ženskoj konkurenciji, na tatami će Anja Jović (do 50), Jovana Strujić (do 55), Jovana Ćalić (do 55), Ksenija Rajović (do 61), Ksenija Miličković (do 61), Vasilisa Bujić (do 68), Jovana Stojanović (do 68) i Milena Jovanović (preko 68).

U borbama, kod karatista, nastupiće Matija Bojić (do 60), Andrija Danilović (do 67), Ognjen Otašević (do 67), Nemanja Mikulić (do 75), Nenad Dulović (do 75), Balša Miličković (do 75), Lazar Jovović (do 75), Nikola Malović (do 84), Dušan Bijelić (do 84) i Nemanja Jovović (preko 84).

Predvodiće ih selektori Tijana Radulović, Žarko Raković i Almir Cecunjanin, dok će vođa puta Miodrag Radunović.

Turnir u Sarajevu u sklopu je priprema za Evropsko prvenstvo, koje će od 22. do 26. marta biti održano u Gvadalahari.

