Crnogorski karatisti na turniru u Atini

Podgorica, (MINA) – Atina će od petka do nedjelje biti domaćin turnira Serije A, na kojem će nastupiti i deset crnogorskih karatista, saopšteno je iz Karate saveza.

Crnogorski karate predstavljaće tri takmičara u katama i sedam u borbama.

U katama nastupiće muški tim u sastavu Vladimir Mijač, Kenan Nikočević i Arijan Kočan.

Mijač će se takmičiti i u pojedinačnoj konkurenciji.

U borbama za medalje boriće se Nenad Dulović (do 67), Nemanja Mikulić (do 75), Nikola Malović (do 84), Nemanja Jovović (preko 84), Anja Jović (do 50), Vasilisa Bujić (do 68), Milena Jovanović (preko 68),

Predvodiće ih selektor Amlir Cecunjanin.

U petak, prvog takmičarskog dana, nastupiće muški kata tim, Mikulić, Malović, Jovović, Bujić i Jovanović.

U subotu će na tatami Mijač, Dulović i Jović, dok su u nedjelju na programu mečevi za medalje i finala.

Crnogorske seniore u 2024. godini očekuje Balkansko prvenstvo, krajem febra u Podgorici, šampionat Evrope (od 8. do 12. maja u Zadru) i ekipno prvenstvo svijeta (od 22. do 24. novembra u Pamploni).

