Crnogorski karatisti na Mediteranskom prvenstvu

Podgorica, (MINA) – Olbija, u italijanskoj pokrajini Sardinija, od petka do nedjelje biće domaćin 30. Mediteranskog prvenstva u karateu, koje će okupiti 409 takmičara iz 18 država, saopšteno je iz Karate saveza.

Navodi se da će se učesnici boriti za medalje u konkurenciji kadeta, juniora i seniora, u katama i borbama, pojedinačno i ekipno, u muškoj i ženskoj konkurenciji.

Crnogorski karate predstavljaće osam takmičara.

U konkurenciji seniora, nastupiće kata tim u sastavu Vladimir Mijač, Arijan Kočan i Kenan Nikočević.

Njihov nastup u Olbiji u sklopu je priprema za Svjetsko prvenstvo.

Sva trojica za medalje boriće se i u pojedinačnoj konkurenciji.

U katama nastupiće i juniori Benjamin Aljošević i Saša Petrić, a u borbama u juniorskoj konkurenciji Mihailo Gojaković (preko 76).

U konkurenciji seniora na tatami će Lazar Jovović (do 75) i Nemanja Mikulić (do 84).

Crnogorske takmičare predvodiće treneri Milena Milačić i Almir Cecunjanin.

Sjutra, prvog takmičarskog dana, na tatamiće Mijač, Kočan i Nikočević u pojedinačnoj konkurenciji.

Dan kasnije predviđen je nastup juniora u katama i borbama, a u nedjelju kata tima i seniora u borbama.

