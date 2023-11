Crnogorski karatisti na Balkanskom prvenstvu u Ljubljani

Podgorica, (MINA) – Crnogorski karate na Balkanskom prvenstvu za kadete, juniore i mlađe seniore u Ljubljani predstavljaće 98 takmičara, saopšteno je iz Karate saveza.

Šampionat je na programu od 17. do 19. novembra.

Crnu Goru će predstavljati 78 takmičara u borbama, u svim starosnim kategorijama, u muškoj i ženskoj konkurenciji, a u katama 21.

Zanimljivo je da će se samo kadet Armin Burzaković iz ulcinjskog kluba Rei takmičiti u obje discipline pojedinačno, u katama i borbama.

U borbama, u muškoj i ženskoj konkurenciji, nastupiće deset mlađih seniora, 23 juniora i

45 kadeta.

U katama, u obje konkurencije, za medalje boriće se 12 kadeta, šest juniora i tri mlađa seniora.

Najavljeno je da će crnogorska reprezentacija, u cilju što boljeg nastupa u Ljubljani, sjutra u Podgorici odraditi pripreme.

Za devet sati zakazan je trening kadetkinja, juniorki i mlađih seniori, sat i po kasnije okupiće se kadeti, juniori i mlađi seniori u borbama.

Trening svih kataša zakazan je za 16 sati.

