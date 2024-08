Crnogorski kadeti poraženi od Poljske

Podgorica, (MINA) – Muška kadetska rukometna reprezentacija Crne Gore poražena je danas od Poljske 30:22, u trećem meču razigravanja za plasman od 17. do 24. mjesta na Evropskom prvenstvu za igrače do 18 godina u Podgorici.

Crna Gora je bez pobjede i nakon šest odigranih mečeva na šampionatu, a ostvarila je dva remija i četiri poraza.

Za opstanak u elitnom rangu evropskog rukometa izabranicima trenera Filipa Popovića neophodne su pobjede u preostala dva meča na šampionatu, kako bi se zauzeli 21. mjesto u konačnom poretku, odnosno izbjegli posljednje tri pozicije.

Crna Gora je protiv Poljske povela samo na startu (1:0), ali je Poljska sredinom prvog poluvremena stekla značajniju prednost (9:5).

Na velikom odmoru bilo je 16:13.

Poljska je drugo poluvrijeme otvorila sa četiri vezana gola i praktično već tada trasirala put ka pobjedi, koja joj je donijela i opstanak u A diviziji.

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Filip Božović sa pet golova, dok su Dario Maslovar i Petar Radoičić postigli po četiri.

Crna Gora sjutra će igrati protiv Italije, što će biti prilika za revanš protivniku koji je slavio u međusobnom duelu na otvaranju prvenstva – 32:30.

Samo pobjeda ostavlja nadu da se u posljednjem meču na šampionatu, odnosno u okršaju protiv Izraela ili Ukrajine, može sačuvati status člana elitnog ranga evropskog rukometa.

